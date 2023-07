SBY Tulis Buku Keresahan Cawe-cawe Pilpres, Jokowi: Tidak Perlu Dikhawatirkan

PIKIRAN RAKYAT - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY meluncurkan sebuah buku yang diberi judul 'Pilpres 2024 & Cawe-cawe Presiden Jokowi'. Buku ini berisi tentang dinamika politik nasional dan dikhususkan untuk para kader Partai Demokrat.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons keresahan SBY tersebut. Di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Senin, 3 Juli 2023, sesaat sebelum bertolak ke Australia, Jokowi mengatakan bahwa pemerintah tetap memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024.

Ia menegaskan pelaksanaan Pemilu 2024 akan mendapat dukungan baik dari sisi keamanan maupun distribusi logistik.

"Saya kira sudah berulang kali saya sampaikan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum itu adalah KPU. Pemerintah memberikan dukungan, baik dari sisi keamanan maupun membantu dalam distribusi logistik," kata Jokowi seraya tersenyum.

Ia menilai tidak ada yang musti dikhawatirkan dari netralitas aparatur negara pada Pemilu 2024 mendatang. Ia meminta menjaga ikap netral.

"Sudah sering saya sampaikan, netralitas dari TNI, Polri, PNS kita, birokrasi kita betul-betul harus kita jaga agar tetap netral," ujar Jokowi.

"Birokrasi kita betul-betul harus kita jaga dan agar tetap netral. Jadi enggak usah, enggak ada kekhawatiran mengenai itu," ucapnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, buku yang ditulis SBY tersebut berjumlah 24 halaman. Di atas judul buku itu terdapat tulisan 'The President Can Do No Wrong'.

