Jokowi Senyum Santai Jawab Buku SBY 'Pilpres 2024 & Cawe-cawe Presiden Jokowi'

PIKIRAN RAKYAT - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons buku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berjudul 'Pilpres 2024 & Cawe-cawe Presiden Jokowi'. Buku yang diperuntukkan bagi kader Demokrat itu ditanggapi Jokowi dengan senyum santai.

Jokowi menjawab kekhawatiran SBY terkait potensi adanya abuse of power alias penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden RI, untuk memenangkan kandidat capres jagoan di Pilpres 2024. Sambil tersenyum, dia minta semua pihak tak perlu cemas terkait langkah cawe-cawenya.

"Saya kira sudah berulang kali saya sampaikan bahwa penyelenggara pemilihan umum itu adalah KPU," kata Jokowi, di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin, 3 Juli 2023.

Jokowi melanjutkan, pemerintah dalam hal ini posisinya sebagai presiden hanya bisa menyediakan dukungan, dari sisi keamanan maupun logistik yang diperlukan KPU. Perihal kuasa hingga bisa mengelabui sistem, menurut Jokowi itu di luar kewenangannya.

Baca Juga: Jokowi Minta Persaingan Politik dalam Pemilu 2024 Tak Ganggu Program Pemerintah

Untuk itu ia meminta agar kecemasan ini tak jadi melebar secara kolektif. Benar dia pernah menyatakan hendak cawe-cawe dalam pemilihan presiden selanjutnya. Namun hal itu tak lantas berarti Jokowi akan langgar hukum dan mengesampingkan netralitas. Dia juga menegaskan dirinya telah memberi titah pada TNI, Polri, dan PNS untuk netral jelang Pemilu.

"Yang paling penting yang juga sudah sering saya sampaikan netralitas dr TNI, Polri, PNS kita, birokrasi kita betul-betul harus kita jaga dan agar tetap netral," ucapnya.

"Jadi nggak usah nggak ada kekhawatiran mengenai itu," tutur Jokowi, menegaskan kembali.

Poin-poin dalam Buku SBY "Pilpres 2024 & Cawe-cawe Presiden Jokowi"

Sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mempublikasikan buku bertajuk "Pilpres 2024 & Cawe-cawe Presiden Jokowi, The President Can Do No Wrong", untuk kader Demokrat. Buku bercover merah dan kelir hitam itu menghimpun keresahan-keresahan SBY.