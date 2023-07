Sandiaga Uno Sebut Ganjar Pranowo 'Insya Allah The Next President', Warganet: Jangan-jangan Berpasangan

PIKIRAN RAKYAT - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengunggah foto dan video saat dirinya bertemu dengan bakal calon presiden (bacapres) PDIP Ganjar Pranowo di Jeddah, Arab Saudi.

Sandiaga dan Ganjar bertemu di ruang tunggu King Abdulaziz International Airport (KAIA), Jeddah. Sebab, keduanya telah usai melaksanakan ibadah haji dan akan kembali ke Tanah Air dengan pesawat yang sama.

"Bertemu Mas @ganjarpranowo beserta keluarga di Bandara King Abdulaziz International Airport, Jeddah. Kebetulan, kami menggunakan pesawat yang sama untuk kembali ke tanah air," kata dia dari Twitter @sandiuno yang dikutip Pikiran-Rakyat.com pada Minggu, 2 Juli 2023.

Tampak dalam video tersebut, Gubernur Jawa Tengah itu sudah lebih dulu ada di ruang tunggu keberangkatan pesawat untuk kembali pulang ke Tanah Air.

Selain itu, Sandiaga mengatakan bahwa di tempat yang sama, ada pejabat dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi.

Sandiaga dan Ganjar pun tampak memberi salam. Kemudian, Sandiaga langsung memperkenalkan salah satu pejabat di Arab Saudi kepada Ganjar.

"Mr. Osama, this is the one i mention to you, Insya Allah the next President," ujarnya kala memperkenalkan Ganjar.

Lebih lanjut, Sandiaga Uno dalam cuitannya ini mempromosikan provinsi yang dipimpin oleh Ganjar Pranowo. Kata dia, jika berwisata ke Indonesia, berkunjunglah ke Jawa Tengah karena memiliki destinasi wisata sangat apik.