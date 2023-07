Arab Saudi Jadikan China Mitra Terpenting Membangun Infrastruktur Kereta Cepat dan Kendaraan Listrik

Tak bisa disangkal,saat ini memiliki ekonomi terkuat nomor dua di dunia. Berdasarkan data Bank Dunia 2022, AS saat ini memiliki ekonomi terbesar di dunia sejauh ini dengan PDB sebesar 23 triliun dolar AS. Sementara Tiongkok memiliki PDB terbesar kedua di dunia dengan nilai 18 triliun dolar AS.