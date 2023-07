PSI Sindir Pembangunan JIS: Uang PEN Dipakai Gagah-gagahan

PIKIRAN RAKYAT - Wakil sekretaris jenderal (Wasekjen) Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedek Prayudi atau yang biasa disapa Uki menyindir pembangunan JIS (Jakarta International Stadium). Sindiran tersebut diberikan olehnya karena ada permintaan renovasi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Renovasi tersebut disebut sebagai persiapan pemerintah dalam menyambut Piala Dunia U-17. Indonesia menjadi tuan rumah untuk ajang tersebut.

Piala Dunia U-17 akan diadakan pada 10 November 2023 hingga 2 Desember 2023. Akan ada 24 negara yang mengikuti kompetisi tersebut.

Oleh karena itu, pemerintah pada saat ini sedang bersiap untuk menyambut Piala Dunia U-17 termasuk evaluasi di sejumlah stadion. JIS termasuk yang menjadi sorotan pemerintah untuk direnovasi.

Berkaitan dengan renovasi JIS, Uki memberikan sindiran atas pembangunannya. Ia menyebutkan jika JIS dibangun dengan menggunakan dana PEN (Pembangunan Ekonomi Nasional).

"Udah uang PEN dipake untuk gagah²an bikin stadion megah, eh si stadion harus direnovasi dulu bahkan sebelum pernah dipakai sekalipun untuk pertandingan kompetitif," kata Uki.

Hingga saat ini, belum ada pertandingan resmi yang dilaksanakan di JIS setelah pembangunannya. Persija Jakarta yang menjadi tim ibu kota pun masih kesulitan untuk mendapatkan izin penggunaan stadion tersebut.

"Jadi inget quote pak Franklin, "if you fail to plan, you plan to fail," ujar Uki dikutip Pikiran-Rakyat.com dari akun Twitter miliknya.