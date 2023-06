Bocorkan Video Kaesang Pangarep Berpidato, Erina Gudono: Dia Excited untuk Acara Nikahan Kakakku

PIKIRAN RAKYAT - Kaesang Pangarep kembali memperlihatkan sisi kekonyolannya dalam video yang diungkap sang istri, Erina Gudono. Kali ini, aksi guyonan putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu berisi latihan berpidato dengan gaya anak-anak.

Kaesang Pangarep, disebutkan Erina Gudono, sedang latihan berpidato untuk penampilan perdana di acara pernikahan kakaknya yang tak disebutkan siapa namanya.

Kaesang Pangarep berberpidato layaknya anak-anak yang praktik di sekolah untuk memenuhi tugas salah satu mata pelajaran.

Bahkan, topi baling-baling yang terpasang di kepala Kaesang Pangarep juga menambah sesuai gaya berpidatonya itu.

"Mas Kaesang excited latihan speech untuk perkenalan keluarga di acara nikahan kakakku," ujar Erina Gudono dalam cuitan akun Twitter-nya, dikutip Pikiran-Rakyat.com pada Rabu, 28 Juni 2023.

Kaesang memperlihatkan isi pidato yang mengejutkan karena memperkenalkan diri yang menyebutkan gelar pendidikan terakhirnya, yakni sarjana dari Singapore University of Social Science.

"Perkenalkan saya Kaesang Pangarep, lulusan Singapore University of Social Science, Bachelor of Science, Major in Marketing minor communication with distinction, Awardee of Best Entrepreneur," ujarnya.