Viral Bule Minum Air Kobokan di Warung Makan Bali, Netizen: Adegan Film Komedi di Dunia Nyata

PIKIRAN RAKYAT – Viral di media sosial TikTok sebuah video yang memperlihatkan momen lucu sekelompok bule saat sedang berada di warung makan di Bali. Pasalnya, salah satu bule tersebut meminum air jeruk peras yang seharusnya menjadi air cuci tangan atau air kobokan.

Dalam video yang diunggah oleh akun TikTok @arenikahappyspiritus itu, mulanya terlihat seorang bule yang memberitahukan bahwa mereka sedang berada di salah satu warung lokal di Bali.

“When bule go for the first time to the local warung (Ketika bule pertama kali pergi ke warung lokal),” katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com pada Senin, 26 Juni 2023.

Kemudian, ia menunjukkan situasi di sekitarnya. Terlihat beberapa wadah berwarna hijau berisikan air dengan perasan jeruk. Wadah milik salah satu bule laki-laki pun terlihat kosong dan hanya menyisakan jeruk.

“Dia minum semua,” ujar keterangan dalam video tersebut.

Sejumlah bule yang berada dalam warung tersebut pun tertawa melihat tingkah bule lainnya yang meminum air untuk cuci tangan tersebut.

“Mereka pikir ini untuk minum,” kata bule perempuan kepada ibu warga Bali.

Lucunya lagi, ibu tersebut ikut tertawa dan balik bertanya kepada warga Bali lain yang berada bersama bule tersebut.

“Ga dikasih tau ini?” ujar ibu tersebut.