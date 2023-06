Puan Maharani Sapa Ganjar Pranowo pada Acara Puncak Bulan Bung Karno: yang Paling Istimewa Buat Saya

PIKIRAN RAKYAT – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani menyebut bakal calon presiden (capres) dari partainya, yakni Ganjar Pranowo merupakan sosok yang paling istimewa. Hal itu disampaikannya dalam acara Puncak Bulan Bung Karno (BBK) 2023 di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta pada Sabtu, 24 Juni 2023.

Mulanya, Puan Maharani menyapa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Presiden Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, dan para ketua umum partai politik yang hadir. Kemudian, ia pun menyapa Ganjar Pranowo.

“Last but not least, yang terakhir tapi yang paling istimewa buat saya, paling tidak buat Mbak Puan, calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo,” katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara, pada Minggu, 25 Juni 2023.

Tak hanya menyapa, Puan Maharani pun sempat memanggil Ganjar Pranowo di tengah-tengah pidatonya.

"Saya panggilkan Pak Ganjar Pranowo untuk bisa menyapa seluruh kader PDI Perjuangan dari seluruh Indonesia,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Puan Maharani pun meminta para kader PDIP untuk selalu menjaga soliditas, termasuk memenangkan PDIP dan Ganjar Pranowo pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

“Mari kita jaga soliditas, tingkatkan militansi, jalankan disiplin partai, tegak lurus bergerak dalam satu rampak barisan di bawah komando Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri. Siap?” ucapnya.