Daftar Lokasi Sholat Idul Adha Muhammadiyah di Jakarta Selatan pada 28 Juni 2023

PIKIRAN RAKYAT - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah merilis daftar lokasi sholat Idul Adha 1444 H di Jakarta Selatan. Masyarakat sekitar bisa memilih lokasi terdekat untuk melaksanakan sholat ied pada Rabu, 28 Juni 2023.

Lokasi sholat Idul Adha di wilayah Jakarta Selatan ditentukan setelah PP Muhammadiyah menetapkan 10 Dzulhijjah 1444 H jatuh pada Rabu, 28 Juni 2023.

Sholat Idul Adha 1444 H di Jakarta Selatan akan dilaksanakan di sejumlah lokasi, mulai dari Tebet Timur hingga Pesanggrahan.

Berikut daftar lengkap lokasi sholat Idul Adha di wilayah Jakarta Selatan pada 28 Juni 2023.

Daftar Lokasi Sholat Idul Adha di Jakarta Selatan

1. PCM Tebet Timur

Khatib: Prof. Dr. H. Abdul Mu’ti, M. Ed.

Imam: Ust. Asep Saefulloh, Lc.

Tempat: Halaman Parkir Masjid Al Huda

2. PCM Kebayoran Baru

Khatib: Ust. Ahmad Said, ME.Sy.

Imam: Ust. Ahmad Said, ME.Sy.

Tempat: Masjid At Taqwa, halaman, dan badan Jalan Limau I dan III Kebayoran Baru.

3. PCM Bukit Duri

Khatib: Ust. Khaerudin Al Hafidz

Imam: Dr. Faiz Rafdhi, M. Kom

Tempat: Dalam proses Lapangan Dipo KAI Bukit Duri

