Kronologi Karyawati Jadi Korban Penipuan Bermodus Like dan Subscribe YouTube, Bayar Deposit Pakai Pinjol

PIKIRAN RAKYAT – Penipuan dengan modus menekan tombol like dan subscribe video di YouTube kembali terjadi. Kali ini, korbannya merupakan seorang karyawati berinisial CO (24).

Ia mengaku mengalami kerugian hingga Rp48.800.000 akibat proyek freelance tersebut. Tak tinggal diam, CO pun melaporkan hal itu ke Polda Metro Jaya. Laporannya telah masuk dengan nomor LP/B/3548/VI/2023/POLDA METRO JAYA tertanggal 21 Juni 2023.

“Saya sudah tertipu dengan project freelance. Pekerjaan pertama yang ditugaskan kepada saya hanya menjalankan misi dengan cara mengerjakan tugas seperti like Youtube. Setelah itu saya dibayar sesuai dengan perjanjian dengan admin,” katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari PMJnews, Kamis, 22 Januari 2023.

Kronologi Penipuan

Menurut keterangan CO, penipuan tersebut berawal ketika ia dihubungi oleh seseorang melalui WhatsApp yang mengaku berinisial KA pada Minggu, 18 Juni 2023. Saat itu, ia ditawari pekerjaan tak terikat yang bertugas untuk menekan tombol like dan subscribe video di YouTube.

CO pun dijanjikan imbalan sebesar Rp500 ribu hingga Rp1,4 juta per hari. Mengetahui tawaran tersebut, CO kemudian tertarik dan menerimanya.

Setelah itu, komunikasi berlanjut ke aplikasi lainnya yakni telegram, sesuai dengan arahan terduga pelaku penipuan. CO mendapatkan tugas dan imbalannya melalui aplikasi tersebut.

Pada tugas yang ke-4, CO diinstruksikan untuk memberikan uang deposit terlebih dahulu. Ia pun dijanjikan menerima reward.

Ternyata, hingga tugas ke-8, angka deposit yang dimita terduga pelaku pun makin besar, dengan janji keuntungan yang semakin besar pula. Tak berhenti sampai di situ saja, CO juga diundang ke grup telegram lainnya untuk menjalankan penugasan lanjutan.

