Taylor Swift Tak Konser di Indonesia, Imbas Banyaknya Calo?

PIKIRAN RAKYAT - Taylor Swift memutuskan untuk tak konser di Indonesia. Dalam jadwal konser dunianya bertajuk 'The Eras Tour', Jakarta tidak masuk dalam daftar.

Satu-satunya destinasi Taylor Swift untuk Asia Tenggara pada konser ini adalah Singapura. Karena hal itu, tak mungkin lagi jika Taylor Swift akan mampir ke Indonesia.

Warga Indonesia pun kecewa dan mempertanyakan keputusan Taylor Swift tersebut. Pasalnya, mereka harus bertarung 'war tiket' dengan jutaan orang lainnya.

Terkait hal ini, beredar screenshot chat yang diduga orang dalam (ordal) menjelaskan kenapa Taylor Swift batal ke Indonesia. Diduga penyanyi lagu 'Look What You Made Me Do' itu tak senang karena di Indonesia terlalu banyak calo.

Hal ini diketahui dari unggahan media sosial Twitter yang dibuat @fachrizaalghani. Ia membagikan chat mengapa akhirnya Taylor Swift tak konser di Indonesia.

Dijelaskan jika Taylor Swift tak mau konser di Indonesia. Ia hanya menunjuk Singapura sebagai destinasi konser Asia Tenggara.

"Ternyata pihak Taylor (Taylor Swift) udah fix batalin (konser) ke Indonesia. mereka benar-benar narik semuanya. Kecuali Singapura," tutur akun Twitter tersebut.

Isi chat diduga orang dalam soal pembatalan konser Taylor Swift

Dijelaskan jika sebenarnya tadinya konser Taylor Swift mau diadakan di Jakarta International Stadium (JIS). Tapi tidak jadi karena berbagai alasan. Salah satunya pemilu.