Syahnaz Sadiqah Diduga Ajak Rendy Kjaernett ke Rumah Saat Jeje Govinda di London

PIKIRAN RAKYAT - Sebagai istri sah Rendy Kjaernett, menurut Lady Nayoan, perselingkuhan Syahnaz dengan Rendy Kjaernett sudah terjalin satu tahun lamanya, terhitung sejak Juli 2022. Karena geram, Lady Nayoan tak sungkan untuk membongkar isi pesan mesra Syahnaz Sadiqah dengan Rendy Kjaernett.

Dalam percakapan itu, baik Rendy maupun Syahnaz saling memanggil dengan panggilan sayang 'istriku' dan 'suamiku'. Bahkan Syahnaz dan Rendy juga berjanji untuk tak meninggalkan satu sama lain.

Mirisnya lagi, Syahnaz Sadiqah dan Rendy Kjaernett berkomunikasi lewat fitur chat di aplikasi ojek online.

"Sayang, goodnight ya cintaku, seneng banget ketemu ayang terus. Aku sayang sama kamu ayang. Dadah suami aku. Love you so much," kata sosok diduga Syahnaz Sadiqah.

Lady pun mengaku pernah melabrak Syahnaz Sadiqah dan melaporkan kelakuan adik Raffi Ahmad itu pada Jeje Govinda. Namun keadaan ini malah terus berlarut-larut.

Syahnaz Sadiqah tak juga kapok. Istri dari Jeje Govinda tersebut hingga kini masih saja terus menghubungi suaminya.

"Dan sampai hari ini kalian masih berhubungan. Ini kan chat kalian kemarin sampai hari ini. Mau yang lain??? @syahnazs @rendykjaernett1," kata Lady Nayoan di akun Instagram Storynya.

Belum puas membongkar isi chat Syahnaz Sadiqah dan Rendy Kjaernett, Lady kemudian membongkar jika Syahnaz pernah mengajak suaminya berkunjung ke kediamannya.

