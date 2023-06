Polisi Tangkap 4 Pemalsu Tiket Pertandingan Indonesia vs Argentina, Modusnya Terkuak

PIKIRAN RAKYAT – Warganet Twitter diramaikan soal kasus penipuan tiket pertandingan Indonesia vs Argentina yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta pada hari ini, Senin, 19 Juni 2023 pukul 19.30 WIB. Banyak dari mereka yang meminta masyarakat untuk berhati-hati ketika hendak membeli tiket on the spot.

Hingga kini, polisi telah menangkap empat pelaku sindikat penipuan tiket atau dalam hal ini pemalsuan tiket di kawasan Stadion GBK Jakarta pada Minggu, 18 Juni 2023 malam. Menurut keterangan Kapolsek Metro Tanah Abang Kompol Patar Mula Bona, keempat pelaku itu masih dalam proses pemeriksaan insentif.

"Semalam kita tangkap empat pelaku berinisial WH (26) yang menjadi otak dalam kasus ini, H (20), AS (21), dan IA (25)," katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara, pada Senin, 19 Juni 2023.

Bona menjelaskan, para pelaku memiliki modus yakni dengan membeli 11 tiket asli terlebih dahulu. Kemudian, mereka memalsukan tiket dengan cara pemindaian (scan) terhadap sejumlah tiket asli tersebut. Setelah itu, para pelaku mencetak tiket seakan tampak mirip dengan yang asli.

"Terbongkar nya kasus tiket ini berawal adanya laporan korban yang ditipu saat menukarkan tiket ternyata tiket yang sudah dibeli itu telah terpakai," ujarnya.

Dalam penangkapan tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang. Keterangan itu disampaikan oleh Kepala Unit Reserse Kriminal (Reskrim) Polsek Tanah Abang, Kompol Kukuh Islami.

"Kita amankan satu buah laptop, ponsel, tiket yang dipalsukan dan sejumlah uang hasil kejahatan pelaku," ucapnya.