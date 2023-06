Kualitas Udara di Jakarta Kian Buruk, Jokowi Panggil Menteri LHK

PIKIRAN RAKYAT - Presiden Joko Widodo (Jokowi) panggil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya di Istana Negara, Jakarta, Jumat 16 Juni 2023. Dalam pertemuan ini, keduanya akan membahas berbagai hal termasuk polusi udara.

Deputi Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin membenarkan kehadiran Siti Nurbaya itu atas perintah Jokowi.

"Benar, Menteri LHK Bu Siti Nurbaya dipanggil Bapak Presiden terkait polusi udara," kata Bey dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat 16 Juni 2023.

Kualitas Udara Buruk

Beberapa hari terakhir kualitas udara di Jakarta kembali mendapat perhatian karena menempati tiga teratas kota dengan kualitas terburuk di dunia. Kamis 15 Juni 2023, berdasarkan data IQAir, Jakarta menduduki posisi ketiga sebagai kota dengan kualitas udara terburuk di dunia.

Kualitas udara di Jakarta mencapai AQI US 141 atau berada di posisi ketiga udara terburuk setelah Minneapolis, Amerika Serikat, yang berada di urutan pertama dengan AQI US 191, dan Doha, Qatar, di urutan kedua dengan AQI US 149. Kemudian, tingkat konsentrasi PM2.5 Jakarta saat ini berada pada level 52 µg/m³.

Sementara itu, peringkat kualitas udara Jakarta saat ini berada pada indikator oranye, yang artinya tidak sehat bagi kelompok sensitif.

Sedangkan indikator merah merujuk pada kualitas udara yang tidak sehat dibandingkan dengan kota lainnya di dunia. Kemudian, ungu berarti udara sangat tidak sehat, hitam berarti berbahaya, kuning berarti sedang, dan hijau berarti baik.

Lokasi lainnya di Indonesia juga dilanda kondisi kualitas udara buruk non-stop, di antaranya di Surabaya, Bandung, Bandung Barat, hingga Cimahi.