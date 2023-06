Lucinta Luna Pakai Aplikasi SNOW AI Banjir Pujian, Netizen: Mau Debut di Korea ya?

PIKIRAN RAKYAT - Media sosial kini dihebohkan dengan aplikasi SNOW AI yang kerap digunakan oleh para artis dan influencer Indonesia.

Mereka berbondong-bondong mengunggah wajah mereka dengan bantuan aplikasi tersebut. Wajah para artis dan influencer tersebut langsung berubah bak artis Korea Selatan.

Salah satu influencer Lucinta Luna pun ikut menggunakan aplikasi tersebut. Ia tampak membagian 10 foto mirip artis Korea dengan model rambut dan bentuk wajah yang berbeda-beda namun masih memberikan ciri khas Lucinta Luna.

"My name Is KIM LUCINTA LUNA

내 얼굴은 보름달처럼 환해

FIX MUMPUNG DI BANGKOK GANTI MUKA LAGI MIRIP BEGINI," kata Lucinta Luna.

Sontak netizen pun dibuat takjub dengan kecantikan Lucinta Luna dengan aplikasi SNOW AI ini. Banyak dari mereka yang memujinya dan memintanya untuk mengubah gaya rambut.

"Slide 1 & slide 5 hampir mirip kek Lee Ji-ah aktor pemeran Penthouse sebagai Shim Su Ryeon," kata netizen.

"kayakny lebih cocok ke ganti rambut deh ketimbang oplas lagi , soalny mukanya udah mendukung kaka," kata netizen.

"Udah mirip ni kak,sisa rambutnya aja disamain," kata netizen.