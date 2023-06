Putri Ariani Bertemu Jokowi di Istana, Tunjukkan Golden Buzzer yang Didapatnya dari Simon Cowell

PIKIRAN RAKYAT - Putri Ariani bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Juni 2023. Putri datang ditemani kedua orang tuanya saat menghadiri pertemuan tersebut.

Jokowi menyambut kedatangan Putri Ariani sambil berjabat tangan. Jokowi pun mempersilakan Putri dan kedua orangtuanya untuk duduk.

Setelah duduk, Putri kemudian menunjukkan Golden Buzzer yang dia terima saat tampil di America's Got Talent (AGT) 2023. Golden Buzzer pemberian juri Simon Cowell itu ditunjukkannya ke Jokowi.

"Apa ini?" tanya Jokowi.

"Ini golden buzzer-nya pak," kata Putri.

Putri tampil memukau saat tampil di panggung AGT 2023. Ia bahkan mendapat golden buzzer dari Simon Cowell yang dikenal pelit memberikan tiket spesial tersebut.

Ketika itu, Putri Ariani menyanyikan lagu karyanya berjudul Loneliness. Penampilannya tersebut membuat Simon Cowell sampai mendatanginya ke atas panggung dan memintanya untuk menyanyikan satu lagu tambahan.

Putri kemudian menyanyikan lagu Sorry Seems to Be the Hardest Word yang dipopulerkan Elton John dan sukses mendapat standing ovation dari penonton.

