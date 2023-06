Pemkot Semarang Serius Upayakan Penanganan Banjir dengan Penguatan dan Perbaikan Sistem Drainase

"Kita itu intinya kolaborasi, Pemkot Semarang tidak dapat bergerak sendiri karena membutuhkan juga pola kerja sama salah satunya dengan BBWS . Alhamdulillah, kolaborasi lintas instansi ini berjalan on the right track," kata Wali Kota Semarang Hevearita -Gunaryanti-Rahayu"> Hevearita Gunaryanti Rahayu saat diwawancarai pada Selasa 13 Juni 2023.