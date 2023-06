Kualitas Udara Jakarta Terburuk Ketiga di Dunia Selasa 13 Juni 2023 Pagi

PIKIRAN RAKYAT - Kualitas udara Jakarta tampaknya semakin memburuk. Bahkan, peringkat Ibu Kota naik menjadi yang terburuk nomor 3 di dunia menurut IQAir.

Padahal, sehari sebelumnya Jakarta menempati peringkat sembilan sebagai kota dengan udara paling buruk di dunia. Namun pada Selasa 13 Juni 2023, peringkatnya meroket lagi dan menempati peringkat 3 dunia.

Kualitas udara Jakarta dinyatakan tidak sehat, dengan Air Quality Indeks (AQI) atau Indeks Kualitas Udara Jakarta berada di angka 160. Berikut daftar lengkap peringkat kota dengan kualitas udara terburuk di dunia versi IQAir:

1. Delhi, India dengan AQI US 184 (tidak sehat)

2. Dhaka, Banglades dengan AQI US 178 (tidak sehat)

3. Jakarta, Indonesia dengan AQI US 160 (tidak sehat)

4. Santiago, Cile dengan AQI US 153 (tidak sehat)

5. Dubai, Uni Emirat Arab dengan AQI US 149 (tidak sehat bagi kelompok sensitif)

6. Doha, Qatar dengan AQI US 141 (tidak sehat bagi kelompok sensitif)

7. Kuwait City, Kuwait dengan AQI US 139 (tidak sehat bagi kelompok sensitif)

8. Lahore, Pakistan dengan AQI US 127 (tidak sehat bagi kelompok sensitif)

9. Accra, Ghana dengan AQI US 124 (tidak sehat bagi kelompok sensitif)

10. Hanoi, Vietnam dengan AQI US 114 (tidak sehat bagi kelompok sensitif)

Pentingnya Kesadaran Masyarakat

Komunitas Bicara Udara menilai, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran kualitas udara demi menjaga kesehatan dalam menghadapi tantangan polusi udara.

"Dengan meningkatkan kesadaran dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat, diharapkan masyarakat dapat melindungi diri sendiri dan menjaga kesehatan mereka dalam menghadapi tantangan polusi udara," ujar Co-Founder Bicara Udara, Novita Natalia dalam keterangannya di Jakarta, Jumat 9 Juni 2023.

Dia mengemukakan, menggunakan masker saat berada di luar ruangan yang berpotensi terpapar polusi udara, mengurangi aktivitas di luar ruangan yang tidak penting, serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk melindungi kesehatan individu dan keluarga.

