Coldplay Konser 4 Hari di Singapura, Sandiaga Uno: Jangan Terlalu Menangisi Susu yang Sudah Tumpah

PIKIRAN RAKYAT - Band asal Inggris Coldplay memastikan menggelar konser selama empat hari berturut-turut di Singapura, mulai 23 hingga 27 Januari 2024. Sementara konser Coldplay di Indonesia pada 15 November 2023 hanya berlangsung satu hari.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengungkapkan bahwa pihaknya berupaya meminta penambahan satu hari tanggal konser Coldplay di Jakarta. Sehingga total konser Coldplay di Indonesia digelar dua hari.

Kendati belum mendapatkan jawaban pasti dari penyelenggara, Sandiaga Uno meminta masyarakat untuk tidak terlalu kecewa dan sedih dengan apa yang terjadi.

Baca Juga: Saat Aturan Lepas Masker Diberlakukan, Tidak Dibarengi dengan Peningkatan Kualitas Udara

"Saya berpikirnya kita jangan terlalu menangisi susu yang sudah tumpah, mangkok susu yang ketendang jadi tumpah, tapi kita cari bagaimana solusinya," kata Sandiaga Uno dalam The Weekly Brief with Sandi Uno yang ditayangkan secara daring dikutip dari Antara, pada Senin, 12 Juni 2023.

Di sisi lain, Sandiaga Uno menilai konser Coldplay di Singapura dapat melahirkan peluang bisnis bagi Indonesia. Maka dari itu, situasi demikian perlu dimanfaatkan sebaik mungkin.

Ia berpandangan, konser Coldplay di Singapura bisa dimanfaatkan dengan membuat paket wisata di Kota Batam dan Bintan. Para wisatawan ditawarkan menginap di kedua kota tersebut ketika berencana menonton konser Singapura.

Baca Juga: Jelang Kedatangan Lionel Messi ke Asia, Kepolisian China Beri Imbauan

"Kita cari bagaimana solusinya, kita bikin paket di Bintan, di Batam. Mereka boleh nonton konser tapi menginapnya di Batam dan Bintan. Bagaimana sebuah situasi," kata Sandiaga.

"Dan Singapura jika sudah resmi empat hari (konser Coldplay) kita harus mengambil langkah antisipasi agar (masyarakat Indonesia) tidak berbondong-bodong demikian, apakah mereka bisa berangkat dari Batam, kita akan buatkan paket wisata di Batam," ujar Sandiaga.