Kaesang Maju Untuk Depok Pertama, Mardani Ali Sera: Welcome to the Jungle

PIKIRAN RAKYAT - Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera menyambut langkah anak bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep dalam ranah politik.

Kaesang Pangarep akan maju sebagai Wali Kota Depok, Jawa Barat. Ia berujar siap menjadi orang nomor satu di kota tersebut usai didorong maju oleh PKS yang merupakan partai petahana di wilayah itu.

Langkah Kaesang Pangarep itu kemudian disambut oleh Mardani Ali Sera. Ia menilai jika pria berusia 28 tahun tersebut mengambil keputusan yang bagus.

"Mas kaesang & yg lain anak muda mau masuk politik, bagus, politik perlu darah muda," kata Mardani Ali Sera.

Meskipun demikian, Mardani Ali Sera mengingatkan Kaesang Pangarep berkaitan dengan kualitas dan integritas untuk menjadi tokoh politik. Selain itu, ia berujar jika putra bungsu Jokowi itu memulai dari bawah, kebijakan akan mengikutinya.

"Tp ingat perlu kualitas dan integritas & kadang2 jalan panjang & mulai dr bawah itu akan membuat org menjadi bijak. Jd monggo mas Kaesang & lain2, welcome to the jungle," ujar Mardani Ali Sera dikutip Pikiran-Rakyat.com dari akun Twitter miliknya.

Kabar Kaesang Pangarep maju untuk menjadi Wali Kota Depok ramai setelah adanya unggahan di media sosial mengenai spanduk pencalonannya. Pencalonan tersebut menuai banyak reaksi.