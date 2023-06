Sempat Masuk 3 Terburuk di Dunia, Berikut Peringkat Kualitas Udara Jakarta Senin 12 Juni 2023 Pagi

PIKIRAN RAKYAT - Kualitas udara Jakarta sempat menjadi yang terburuk ketiga di dunia pada Selasa, 6 Juni 2023 pukul 9.40 WIB. Indeks kualitas udara di Jakarta berada di angka 152, dengan polutan utamanya PM 2,5 dan nilai konsentrasi 57 mikrogram per meter kubik.

Setelah enam hari, peringkat Jakarta sebagai kota dengan kualitas udara terburuk pun tampak menurun. Namun, Air Quality Indeks (AQI) atau Indeks Kualitas Udaranya masih terbilang kurang sehat.

Berdasarkan data dari IQAir pada Senin, 12 Juni 2023 pagi, berikut peringkat kota dengan kualitas udara terburuk di dunia:

1. Johannesburg, Afrika Selatan dengan AQI US 192 (tidak sehat)

2. Dubai, Uni Emirat Arab dengan AQI US 161 (tidak sehat)

3. Dhaka, Banglades dengan AQI US 157 (tidak sehat)

4. Tel Aviv-Yafo, Israel dengan AQI US 154 (tidak sehat)

5. Lahore, Pakistan dengan AQI US 151 (tidak sehat)

6. Shenyang, China dengan AQI US 146 (tidak sehat bagi kelompok sensitif)

7. Riyadh, Arab Saudi dengan AQI US 127 (tidak sehat bagi kelompok sensitif)

8. Delhi, India dengan AQI US 127 (tidak sehat bagi kelompok sensitif)

9. Jakarta, Indonesia dengan AQI US 127 (tidak sehat bagi kelompok sensitif)

10. Wuhan, China dengan AQI US 124 (tidak sehat bagi kelompok sensitif)

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama komunitas dan lintas sektor terkait pun menyusun upaya pencegahan polusi udara perkotaan di Indonesia, guna menekan laju kasus penyakit pernapasan.

"Upaya yang dilakukan dengan melibatkan lintas sektor, karena ini permasalahan lingkungan dan kita ada di dalamnya. Permasalahan ini harus diatasi bersama-sama," kata Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI Siti Nadia Tarmizi.

Dia mengatakan bahwa upaya yang kini ditempuh pemerintah dalam penyediaan udara bersih dan bebas polusi dilakukan dengan mendorong upaya promotif dan preventif guna mencegah masyarakat mengalami dampak buruk kesehatan dari polusi udara.

