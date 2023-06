Awal Mula Perkenalan Mahasiswi Ubaya dengan R Guru Les Musiknya, Pelaku Kini Sudah Ditangkap

PIKIRAN RAKYAT - AN ditemukan tewas di dalam koper di hutan Raden Soerjo, Kecamatan Pacet, Mojokerto. Mahasiswi Universitas Surabaya (UBAYA) itu dibunuh secara sadis oleh R (41) yang merupakan guru les musiknya.

Ibu AN, Ana Mariani, menceritakan awal mula perkenalan anaknya dengan R dan menyebut bahwa R memang pernah menjadi guru les musik korban.

R mengajar musik saat AN mengenyam pendidikan di bangku SMA. Ana menyebut, R ini adalah guru ekstra musik di SMA anaknya. AN juga pernah berada satu band dengan pelaku. AN bermain alat musik gitar.

"Dulu guru ekstra musik di SMA," ujar Ana.

Menurut Ana, pelaku sudah berkeluarga. Ana hanya mengetahui informasi sebatas itu saja karena sang anak tidak pernah bercerita lebih jauh soal R.

"Saya tidak kenal dia, cuma sekadar tahu. Sudah berkeluarga, makannya saya tidak ada curiga," kata Ana di Rumah Duka Adi Jasa Surabaya, dikutip pada Jumat, 9 Juni 2023.

Ana mengaku tidak mengetahui anaknya masih menjalin komunikasi dengan pelaku hingga kuliah. "Saya tidak tahu karena sejak keluar dari SMA saya tidak tahu," ujar Ana.

Ana Mariani menceritakan, anaknya ketika itu berangkat menuju kampus sendirian dengan memakai mobil Misubishi Xpander milik kakaknya, pada Rabu, 3 Mei 2023. Setelah berpamitan, AN tidak kunjung pulang.

