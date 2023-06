Kronologi Hilangnya Mahasiswi Ubaya yang Dibunuh Guru Les Musiknya, Jasad Korban Ditemukan dalam Koper

PIKIRAN RAKYAT - Mahasiswi Universitas Surabaya (UBAYA) bernama Angeline Nathania (21) dibunuh secara sadis oleh guru les musiknya berinisial R (41). Korban dicekik hingga tewas kemudian jasadnya dimasukkan dalam koper dan dibuang di hutan Raden Soerjo, Kecamatan Pacet, Mojokerto.

Dekan Fakultas Hukum Ubaya Dr. Yoan Nursari Simanjuntak membenarkan mayat perempuan dalam koper yang ditemukan di hutan tersebut adalah AN. Pihak keluarga juga membenarkan bahwa jasad tersebut adalah AN.

"Universitas Surabaya membenarkan bahwa Angeline Nathania adalah mahasiswi Fakultas Hukum semester 6 angkatan 2020," kata Yoan Nursari di Surabaya, dikutip pada, Jumat, 9 Juni 2023.

Yoan mengungkapkan AN merupakan mahasiswi yang dikenal baik. Ia tercatat memiliki Indeks Prestasi Kumulatif 3,27.

Fakultas Hukum Ubaya melalui Lembaga Bantuan Hukum siap mendampingi keluarga korban dan menyerahkan seluruh proses hukum kepada polisi. "Semoga segenap keluarga dikuatkan atas berpulangnya Angeline Nathania," kata dia.

Pelaku adalah guru les musik korban

Keluarga AN memutuskan untuk membuat laporan orang hilang setelah AN tidak diketahui keberadaannya sejak Rabu, 3 Mei 2023. Keluarga korban memutuskan untuk melaporkan ke Polrestabes Surabaya pada Jumat, 5 Mei 2023.

Setelah satu bulan pencarian, AN ditemkan dalam kondisi meninggal dunia. Berdasarkan informasi dari Polrestabes Surabaya, jasad AN ditemukan oleh petugas Taman Hutan Raya Raden Soerjo, Gajah Mungkur, pada Rabu, 7 Juni 2023.

Ana Mariani (64), ibu AN, menceritakan kejadian ini berawal saat AN berpamitan untuk pergi kuliah. Diketahui ketika itu, AN tengah menjalani Ujian Tengah Semester, Rabu, 3 Mei 2023.