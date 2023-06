Viral Kasus Penipuan iPhone 'Si Kembar' Rihana dan Rihani, Diduga Kerugian Capai Rp35 Miliar

PIKIRAN RAKYAT – Kasus penipuan yang dilakukan si kembar bernama Rihana dan Rihani viral di media sosial. Berdasarkan Instagram @kasusiphonesikembar yang dibuat oleh kumpulan korban penipuan, diketahui bahwa kerugian yang telah ditimbulkan si kembar akibat penipuan tersebut mencapai Rp35 miliar.

Akun Instagram tersebut untuk pertama kalinya mengunggah kasus si kembar pada 19 Juli 2022. Dalam unggahanya itu, @kasusiphonesikembar menceritakan kronologi penipuan dari salah satu korban.

“Saya adalah salah satu pembeli dari PO iPhone Si Kembar yang (surprisingly) kok murah banget. Pada bulan November 2021, saya melihat sebuah promo iPhone murah di Instagram oleh seseorang yang lagi rekomen bisnis temannya, kenapa kemakan sama promonya?” kata keterangan dalam unggahan @kasusiphonesikembar¸dikutip pada Rabu, 7 Juni 2023.

Korban pun mengaku tidak langsung membeli iPhone di tempat tersebut. Ia sempat mengamati tempat itu selama dua bulan hingga akhirnya memutuskan untuk membeli.

Baca Juga: Jaksa Bongkar Perkataan Mario Dandy Saat Aniaya David Ozora: Saat Itu Terdakwa Senang-senang

“Selama dua bulan mengamati itu terlihat aman, pada 5 Januari 2022 akhirnya saya memutuskan untuk melakukan transaksi Iphone 13 Pro Max XXXgb. Saya ingat sekali di awal percakapan, saya tanya kurang lebih seperti ini ‘ini aman kan?’ and she said yes (dan dia bilang iya),” ujarnya.

Pada akhir 2022 pun terjadi sebuah kendala. Kemudian, pada Juni 2022, korban tersebut mencurigai ada yang tak beres.

“Di akhir Februari 2022, saya mulai lihat ada kendala keterlambatan, lalu saya konfirmasi lagi ke seller-nya dan jawabannya akan ada keterlambatan….begitu seterusnya sampai Juni 2022 ini saya mulai aneh,” ucapnya.

Baca Juga: Kader Gerindra Puji Jokowi, Sebut Pemimpin yang Bernyali dan Berani Ambil Risiko

“Saya dapat satu kesimpulan bahwa uang saya ada di supplier seller saya dengan inisial NI, NI ngambil iPhone dari kembarannya dengan inisial NA,” tuturnya.