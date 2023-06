Duta Besar AS dan Imam Besar Masjid Istiqlal Resmikan American Space Pertama di Dunia

Duta Besar AS untuk Indonesia Sung Y. Kim dan Imam Besar Masjid Istiqlal Prof. Nasaruddin Umar, Selasa, 6 Juni 2023, turut dalam upacara pengguntingan pita meresmikan American Space di Masjid Istiqlal, bermitra dengan Voice of Istiqlal (VoIST). /US Embassy