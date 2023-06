Lembaga Pemeringkatan Internasional Masukkan Nama Itenas Bandung

PIKIRAN RAKYAT - Institut Teknologi Nasional Bandung (Itenas) sebagai salah satu perguruan tinggi swasta di Jawa Barat yang memiliki predikat akreditasi institusi “Unggul” berhasil memperoleh pengakuan internasional dari lembaga pemeringkatan internasional ternama Times Higher Education (THE).

Itenas dianggap berkontribusi mendukung program yang diinisiasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (Sustainable Development Goals/SDGs), yang dibuktikan melalui masuknya Itenas dalam THE Impact Rankings 2023 yang dirilis 1 Juni 2023.

Tahun 2023, tercatat 1.591 universitas dari 112 negara berhasil masuk ke dalam THE Impact Rankings. Di Indonesia, 32 perguruan tinggi (negeri dan swasta) masuk ke dalam daftar THE Impact Rankings, dan Itenas termasuk salah satu dari 13 PTS di dalamnya.

Merujuk pada 17 sasaran SDGs, secara spesifik, Itenas mencapai skor yang tinggi pada tujuan SDG ke-4 kualitas pendidikan (education quality), SDG ke-5 kesetaraan gender (gender equality), SDG ke-7 energi bersih dan terjangkau (affordable and clean energy), dan SDG ke-17 kemitraan (partnership for the goals).

THE Impact Rankings mengevaluasi kinerja perguruan tinggi menggunakan bidang indikator penelitian, tata layanan, jangkauan, dan pengajaran dalam mendukung 17 SDGs.

THE menggunakan pendekatan research (bagaimana penelitian yang dilakukan memiliki relevansi dengan SDGs yang ada), stewardship (bagaimana tata layanan yang dilakukan perguruan tinggi membantu mewujudkan SDGs tersebut), outreach (bagaimana peran perguruan tinggi kepada masyarakat luas memberikan dampak yang berkelanjutan melalui kegiatan pengabdian), dan teaching (bagaimana pengajaran yang berlangsung dapat menyampaikan nilai-nilai SDGs dengan baik).

Berdasarkan kriteria penilaian tersebut, artinya Itenas telah melaksanakan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi yang sesuai dengan program yang mendukung tercapainya SDGs.

Beberapa kegiatan yang dimaksud antara lain kegiatan pengajaran yang dilakukan tenaga pengajar di Itenas memberikan value yang positif bagi mahasiswa, kegiatan penelitian dan publikasi yang dihasilkan civitas akademika Itenas memberikan dampak bagi kemajuan bangsa, serta kegiatan pengabdian langsung ke lapangan yang dampaknya dirasakan masyarakat.

Mengenai Itenas yang masuk ke dalam peringkat internasional, dalam hal ini THE Impact Rankings 2023, Rektor Itenas Prof. Meilinda Nurbanasari, Ph.D. menyatakan hal tersebut memang sudah menjadi tujuan yang sejalan dengan tugas utama Tridarma Perguruan Tinggi (pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat).