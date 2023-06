GoTo Trending di Twitter, Kena ARB 15 Persen Buat Investor Heboh: Masuk List Top Looser Pagi Ini

PIKIRAN RAKYAT - Investor Gojek-Tokopedia (GoTo) membanjiri media sosial, setelah saham di perusahaan tersebut mengalami auto reject bawah (ARB) 15 persen. GoTo mengalami ARB 15 persen setelah sesi Jumat, 2 Juni 2023 mengalami auto reject atas (ARA) 35 persen.

Hal itu terjadi, setelah saham GoTo longsor 22 poin atau 14,97 persen menjadi Rp125. Saham GoTo ditransaksikan sebanyak 29 juta lot senilai Rp365,73 miliar dengan Best of price Rp125 per eksemplar dan best of lot 42 juta lot. Efeknya, capital market GoTo turun menjadi Rp148,05 triliun.

Pelaku pasar pun 'menghukum' saham GoTo dengan melakukan aksi ambil untung yang terjadi setelah saham perusahaan tersebut meroket hingga menyentuh ARA 35 persen. Pada saat itu, investor asing memborong saham setelah masuk indeks acuan investor asing MSCI per 31 Mei 2023.

GoTo pun menjadi salah satu 'korban' hari pertama penerapan ARB 15 persen yang berlaku mulai Senin, 5 Juni 2023. Merujuk Surat Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia (BEI) Nomor Kep-00055/BEI/03-2023 yang dikeluarkan pada 30 Maret 2023, penerapan itu menjadi bagian normalisasi kebijakan relaksasi pandemi.

Baca Juga: Cara memilih Saham untuk Trading Harian

Para investor pun ramai membicarakan permasalahan tersebut di media sosial, khususnya Twitter. Bahkan, GoTo menempati trending topic aplikasi berlogo burung biru tersebut pada Senin siang.

"ARB 15 persen menjadi trending topic. Saham GoTo salah satu korban pertama.

Maklum saja, akhir minggu lalu kan lompat kodok hingga ARA," ucap akun @de*mondw***.

"Dengan kondisi GoTo ARB saja, IHSG kita masih naik. Coba bayangkan kalau misal GoTo-nya ikut hijau? Waw waw waw," ujar akun @ku*hcotoe***.

"Tadi liat-liat saham kira-kira siapa yang bakal mendekati ARB 15 persen, eh taunya GOTO anjir, ngakak banget. Wkwkwkwkwk," kata akun @m*irwa**.