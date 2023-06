Viral Video Ibu-Ibu Duduk di Padmasana Pura di Palangkaraya, PHDI Pusat Beri Imbauan

PIKIRAN RAKYAT - Beredar video seorang pengunjung menaiki puncak Padmasana Pura Sali Paseban Batu yang terletak di Tangkiling, Kalimantan Tengah. Kabar terkait kasus pelecehan tempat suci umat Hindu itu mencuat di media sosial Twitter.

Video itu seketika menuai banyak protes dari netizen. Mereka menyoroti perilaku ibu-ibu yang melecehkan tempat suci tersebut.

Salah satunya, akun Twitter @GIHindu yang menyayangkan perilaku ibu-ibu yang nekat menaiki dan duduk santai di atas padmasana Pura Sali Paseban Batu itu.

"Buk.. buk.. ngapain naek ke sana. Kalo mau di belakangnya banyak pohon, lebih tinggi pula. Tidak bisa berkata-kata melihat kelakuan manusia jaman now," ujar akun Twitter @GIHindu, dikutip Pikiran-Rakyat.com pada Sabtu, 3 Juni 2023.

Baca Juga: Megawati ke Ganjar Pranowo: Awas Kalau Kamu Tidak Ngomong Petugas Partai

Tak berbeda, aktivis Bali Niluh Djelantik juga ikut menyuarakan kecaman terhadap video viral ibu-ibu naik Padmasana itu.

"Rame banget pengaduan masuk hari ini salah satunya karena kelakuan tidak bertanggung jawab. Perbuatan melecehkan yang harus segera ditindaklanjuti," ujar Niluh Djelantik dalam pernyataan di akun Instagram pribadinya pada Jumat, 2 Juni 2023.

Niluh kembali mengulangi desakan terkait realisasi buku pedoman masuk tempat suci umat Hindu yang dapat mencegah bertambahnya kelakuan manusia tak tahu aturan itu.

"Mana buku The DO’S and DONT’S (masuk tempat suci umat Hindu) yang sudah berpuluh kali kuminta? Ayo please segera realisasikan. Kalau tidak bakalan terus bertambah kelakuan kurang ajar tidak tahu aturan," ujarnya lagi.