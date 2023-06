Isak Tangis Bhante Thailand Saat 32 Biksu Sampai di Borobudur, Tempuh 2.600 Km Berjalan Kaki

PIKIRAN RAKYAT – Isak tangis biksu Thailand mewarnai sampainya puluhan rohaniawan Budha tersebut ke Candi Borobudur, Jawa Tengah, pada Kamis, 1 Juni 2023. 32 Bhante bakal merayakan Hari Raya Waisak 2023 yang jatuh pada Minggu, 4 Juni 2023.

Haru tak terbendung, kala destinasi final dalam ritual ibadah thudong sudah dicapai. Thudong merupakan ritual yang bermakna merenungkan sifat-sifat luhur dari Sang Buddha Gautama. Ibadah ini dilakukan dengan berjalan kaki dari Thailand menuju Candi Borobudur menjelang perayaan Hari Raya Waisak.

Sejak Kamis, 23 Maret 2023, 32 biksu dari berbagai negara itu sudah memulai perjalanan thudong dari Nakhon Si Thammarat, Thailand. Mereka menyusuri empat negara, yaitu Thailand, Malaysia, Singapura, dan Indonesia, dengan jarak sekitar 2.600 kilometer.

Salah satu bhante yang tergabung dalam rombongan thudong mengunggah momen haru ketika ia dan rohaniawan lain pertama kali menginjakan kaki di permukaan Candi Borobudur.

“Borobudur, some people may think why you walk, look at us, how happy we are to understand, crying like almost every child who doesn't walk is hard to understand, (Borobudur, sebagian orang mungkin bertanya-tanya kenapa kami berjalan seperti ini, tapi lihatlah, betapa bahagianya kami, menangis layaknya anak kecil yang belum bisa melangkah, ini memang sulit dipahami), " katanya, melalui akun TikTok @kapooksanook2, Rabu 1 Juni 2023.

Dikatakan Kapook Sanook di kolom komentar yang tetiba dibanjiri warganet Indonesia, dia sudah memiliki mimpi datang ke Candi Borobudur sejak berusia 8 tahun. Dalam unggahan serupa, dia juga mengucapkan terima kasih kepada setiap dukungan dan perhatian yang diberikan masyarakat Tanah Air kepada para biksu, dalam perjalanan spiritualnya.

Netizen Indonesia berbondong-bondong memberikan selamat dan ikut berbahagia atas sampainya para biksu ke tujuan final ritual Thudong ini. Sebagian besar turut terharu menyaksikan khidmatnya tangis bhante sampai di Borobudur.

