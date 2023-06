Sudirman Said Menyesalkan 3 Pernyataan Jusuf Wanandi, Salah Satunya Soal Jokowi

PIKIRAN RAKYAT - Juru bicara tim Anies Baswedan, Sudirman Said merasa sangat prihatin dengan pernyataan Pendiri Lembaga Survei Center for Strategic and International Studies (CSIS) Jusuf Wanandi. Beberapa waktu lalu, Jusuf mengatakan Pilpres 2024 hanya akan diikuti oleh dua capres.

Sudirman khawatir karena orang yang mengatakan pernyataan tersebut dinilainya adalah tokoh intelektual. Ia yakin Jusuf mengerti naik turunnya kekuasaan.

“Begitu kekuasaan dipakai untuk melayani rakyat semata-mata maka dia makin kokoh, makin kuat. Tapi begitu mulai masuk ke dalam penyalahgunaan kewenangan, merusak tatanan, merusak etik, itu pasti otomatis turun mau siapa pun,” tuturnya.

Dia mencontohkan, pada masa 25 tahun pertama orde baru kekuasaan masih kokoh karena belum terganggu dengan permasalahan Presiden Soeharto. Menurut pendapat Sudirman, saat ini Indonesia mengalami ‘kerusakan yang dipercepat’.

Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini menyebut kaum intelektual memiliki tanggung jawab memberikan arah yang bersifat normatif pada publik untuk membawa negara pada keselamatan. Sudirman mengibaratkan presiden seperti CEO negara.

“Kalau ada CEO mau selesai, tahu bahwa tahun depan akan berhenti kemudian dia pidato ke mana-mana bahwa ‘eh nyari pengganti saya itu enggak gampang lho. Susah mencari pekerja seperti saya ini’. Ini katakanlah CEO perusahaan lah,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengibaratkan rakyat sebagai pemegang saham di perusahaan. Pemegang saham pasti bertanya-tanya mengapa ‘CEO’ mendorong kandidat tertentu.

