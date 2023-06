Lirik Lagu Coldplay Muncul di Unggahan Jokowi pada Hari Lahir Pancasila, Netizen: Kebayang Aldi Taher

PIKIRAN RAKYAT – Hari Lahir Pancasila diperingati pada 1 Juni setiap tahunnya. Peringatan salah satu hari penting bagi Tanah Air itu juga dirayakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu dapat dilihat melalui akun Twitter Jokowi, @jokowi. Dalam media sosialnya tersebut, orang nomor satu di Indonesia ini turut mengucapkan Selamat Hari Lahir Pancasila, dan mengunggah sebuah ilustrasi masyarakat yang juga merayakan hari bersejarah tersebut.

“Dalam mengarungi arus global, menjalankan berbagai peran di pergaulan antarbangsa, Indonesia berpegang pada satu pedoman yaitu Pancasila. Dengan itulah, negara kita melangkah maju dan baik-baik saja di saat dunia dicengkeram ketidakpastian, resesi, dan pandemi. Salam Pancasila,” katanya, Kamis, 1 Juni 2023.

Di dalam ilustrasi tersebut, terlihat sejumlah aktivitas masyarakat. Mulai dari kegiatan silaturahmi sejumlah tokoh agama, musyawarah RT, dan gotong royong bersih-bersih lingkungan sekitar.

Selain itu, sosok Jokowi juga tampil di dalam ilustrasi tersebut. Jokowi digambarkan sedang duduk dan memegang Garuda Pancasila. Tak sendiri, ia ditemani dengan seorang bocah laki-laki, dan sejumlah orang lainnya.

Menariknya, dalam ilustrasi ini terdapat seorang bapak yang pakaiannya bertuliskan “Look at The Star” dan bocah laki-laki yang sedang bermain dengan temannya mengenakan pakaian bertuliskan “They Shine for U”.

Sebagaimana diketahui, tulisan tersebut merupakan penggalan lirik lagu dari band ternama asal Inggris, Coldplay yang berjudul Yellow. Coldplay belakangan ini menjadi perbincangan publik lantaran akan menggelar konser di Tanah Air pada 15 November 2023.

Tentu, tulisan di pakaian kedua orang dalam ilustrasi itu menarik perhatian netizen. Selain itu, banyak netizen yang juga mengaitkan tulisan tersebut dengan Aldi Taher. Pasalnya, belum lama ini, artis Ibu Kota itu sempat membuat heboh saat diwawancari oleh salah satu stasiun TV nasional.