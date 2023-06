Update Harga BBM Pertamina, Shell, Vivo Terbaru Juni 2023, Semua Kompak Turun Harga

PIKIRAN RAKYAT - Menyimak update harga BBM terbaru per 1 Juni 2023. Pertamina, Shell, Vivo semua kompak turunkan harga BBM.

Pertamina, Shell, dan Vivo terpantau menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang mereka jual per 1 Juni 2023 ini. Penyesuaian tersebut dilakukan semuanya secara serempak dengan penurunan harga yang cukup signifikan.

PT Pertamina (Persero) yang pertama kali menurunkan harga BBM nya pada tengah malam. Langkah ini kemudian diikuti juga oleh Shell dan Vivo yang menurunkan harga BBM secara sporadis.

Pertamina menurunkan harga BBM jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, dan juga Pertamina Dex. Shell dan Vivo juga melakukan hal serupa untuk turunkan sejumlah harga BBM.

Shell menurunkan harga BBM jenis Shell Super 92, Shell V Power 95, V Power Nitro 98 dan V Power Diesel 51. Sedangkan Vivo menurunkan harga Revvo 90, Revvo 92, dan Revvo 95.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Pertamina, Shell, Vivo pada 1 Juni 2023. Berikut adalah penurunan BBM dari masing-masing SPBU hari ini:

RON 90

Pertalite (Pertamina) : Rp10.000 per liter

Revvo 90 (Vivo): Rp11.200 per liter turun dari awalnya Rp11.800 per liter