Viral Warga Berebut Daging Sitaan di Tumpukan Sampah TPA Bantan Bengkalis Riau

PIKIRAN RAKYAT – Ramai dibicarakan di media sosial sebuah video dengan narasi warga saling berebut mengambil daging di tumpukan sampah. Peristiwa itu dilaporkan terjadi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.

Dalam video yang beredar, disebutkan warga berebut daging kerbau impor ilegal asal India yang dimusnahkan Bea Cukai Bengkalis pada 29 Mei 2023. Bea Cukai Bengkalis lantas angkat bicara menanggapi video viral tersebut.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkalis menjelaskan, pihaknya memang melakukan pemusnahan barang ilegal berupa daging kerbau beku pada Senin, 29 Mei 2023 di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Barang impor tersebut disita dan dimusnahkan lantaran tidak dilengkapi dokumen kepabeanan yang sah di Kuala Sungai Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis pada Kamis, 6 April lalu sekira pukul 2.00 WIB.

Daging impor ilegal tersebut diketahui diangkut menggunakan kapal KM. Nur Muhammad GT.27 No. 700/PPE oleh nahkoda berinisial Z yang kini ditetapkan sebagai tersangka. Barang tersebut diangkut dari Port Kilang, Malaysia.

“Barang impor tersebut berupa daging kerbau beku tanpa tulang merk Black Gold sebanyak 1.123 box dengan berat masing-masing 20 kilogram per box dan daging kerbau beku tanpa tulang merk Al Tamam sebanyak 937 box per 20 kilogram per box,” tulis keterangan yang dilansir dari Instagram @beacukaibengkalis, 30 Mei 2023.

Menurut Bea Cukai, nilai barang yang dimusnahkan itu diperkirakan mencapai Rp2,1 miliar. Akibat kegiatan impor ilegal itu, negara pun ditaksir mengalami kerugian mencapai Rp279,9 juta.

“Keberhasilan dalam penindakan ini tidak terlepas dari hasil sinergi Bea Cukai Bengkalis dengan aparat penegak hukum lainnya yang mendukung pelaksanaan patroli dan penindakan ini dilapangan,” katanya.

