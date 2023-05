Erick Thohir Ulang Tahun, Jose Mourinho Beri Kejutan Tak Terduga

PIKIRAN RAKYAT – Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), Erick Thohir berulang tahun ke-53 pada Selasa, 30 Mei 2023.

Perayaan ulang tahunnya kali ini ternyata spesial Sebab Erick Thohir mendapat ucapan selamat ulang tahun dari pelatih kenamaan dunia, Jose Mourinho.

Momen Jose Mourinho mengucapkan selamat ulang tahun itu diunggah Erick Thohir melalui akun Instagram miliknya.

“Halo Erick, Kami mengucapkan selamat ulang tahun. Anda tahu, kami tidak akan pernah melupakanmu. Kami tahu ke mana Anda akan menuju. Kami mendoakan yang terbaik untukmu. Tapi yang terpenting, kebahagiaan dan kesehatan. Semoga bisa segera berjumpa,” ujar Mourinho, dikutip pada Selasa, 30 Mei 2023.

Baca Juga: FIFA Matchday Indonesia vs Argentina, Erick Thohir: Sayang Pemain yang Saya Suka Enggak Ikut

Erick Thohir pun mengucapkan terima kasih kepada Mourinho pada caption unggahannya tersebut.

“Grazie mille, José Mourinho! Much appreciated, see you soon (Terima kasih banyak, Jose Mourinho! Sangat dihargai, sampai jumpa lagi),” tulis Erick.

Netizen pun banyak mengomentari unggahan ini. Berikut ini beberapa komentar netizen di unggahan tersebut.

“Mbah special One,” ujar akun @ysh****