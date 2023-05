KJRI Keluarkan Surat Imbauan untuk WNI di Los Angeles, Buntut Kejahatan Meningkat

PIKIRAN RAKYAT - Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Los Angeles, Amerika Serikat menyebarkan surat imbauan kepada seluruh Warga Negara Indonesia (WNI), baik yang sedang berkunjung maupun menetap di wilayah tersebut agar tetap waspada dan berhati-hati.

Surat imbauan tersebut diunggah melalui akun Instagram resmi @indonesiainla pada Kamis, 25 Mei 2023, menyusul maraknya aksi kejahatan di Los Angeles, salah satunya usai insiden perampokan dan penembakan di kawasan downtown beberapa waktu lalu.

Diketahui bahwa dalam setahun, telah terjadi banyak insiden mengerikan di kota tersebut, yakni penembakan dan perampokan yang merenggut nyawa hingga korban luka-luka. Pada Januari 2023, aksi brutal terjadi di wilayah apartemen di Beverly Crest yang menyebabkan tiga korban meninggal dunia dan empat lainnya terluka.

Kemudian, beberapa kejadian serupa kembali terjadi di Los Angeles yaitu penembakan di sekolah dasar di Nashville, buruh tani yang menjadi target karena dendam, serta aksi brutal di sebuah ballroom saat perayaan Tahun Baru Imlek, dan masih banyak lagi.

“Menyikapi situasi keamanan yang meningkat akhir-akhir ini, KJRI Los Angeles kembali mengimbau kepada seluruh Masyarakat dan Diaspora Indonesia yang berada atau berkunjung ke wilayah kerja di wilayah kerja KJRI Los Angeles (Arizona, California Selatan, Colorado, Hawaii, Nevada Selatan, Utah, dan Kepulauan Pasifik di teritori AS), agar tetap hati-hati dan waspada,” kata KJRI Los Angeles, dilansir Pikiran-rakyat.com dari Instagram @indonesiainla pada Selasa, 30 Mei 2023.

Adapun tujuh poin yang ditekankan oleh pihak KJRI Los Angeles dalam surat imbauan tersebut sebagai berikut:

1. Selalu berhati-hati di mana pun Anda berada.