Menaruh Perhatian pada Upaya Memajukan Pariwisata dan turut Menjaga Kelestarian Lingkungan

PIKIRAN RAKYAT - Mempererat silaturahmi antarpencinta mobil sport Pajero dan meningkatkan intensitas kegiatan sosial mendasari pembentukan komunitas bernama Indonesia Pajero Sport (IPS) One. Jajaran pengurus beserta anggota komunitas itu berharap, kehadirannya menghadirkan manfaat bagi masyarakat banyak, memajukan pariwisata, serta turut menjaga kelestarian lingkungan.

Sebanyak 118 anggota IPS One yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia berkumpul di Grand Hotel Preanger, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Sabtu 27 Mei 2023. Pendiri, dewan pengawasan, dan dewan penasihan komunitas turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Ketua Umum IPS One Adel Buana menyampaikan, pembentukan perkumpulan atau komunitas bertujuan menguatkan kekeluargaan antarpencinta mobil large SUV itu. Bersamaan dengan hal itu, pihaknya ingin terus menghadirkan manfaat bagi masyaraka luas.

"Sebelumnya, kami lumayan sering mengadakan bakti sosial, di antarnya menyantuni anak-anak yatim di beberapa daerah Indonesia. Melalui komunitas, kami berkomitmen meneruskan kegiatan itu. Selain itu, kami menaruh perhatian pada upaya memajukan pariwisata dan menjaga kelestarian alam," tutur Adel pada sela-sela kegiatan.

Dewan pengawas IPS One, Harry menambahkan, pihaknya mengusung moto one way together, menandakan kesamaan tujuan pengurus berikut anggota. Beriringan dengan hal itu, pihaknya siap konsisten berada pada jalur yang benar.

Harry turut menyampaikan, keorganisasian IPS One tercatat di Kementerian Hukum dan HAM per 20 Januari 2023. "Itu pernyataan, bahwa kami merupakan perkumpulan resmi. Kami berharap, jumlah angota bisa bertambah pada masa akan datang," ucap dia.

Pembentukan IPS One berawal dari obrolan 25 pengguna Pajero. Memiliki kesamaan visi mengokohkan jalinan silaturahmi, 25 orang itu sepakat mendirikan komunitas.

Salah seorang pendiri, Wawan ingin kesamaan visi itu terus solid. Dia berharap, komunitas terus berkembang makin baik dan besar seiring waktu. "Kami tengah menyiapkan sekretrariat untuk tempat berkumpul. Sementara itu, perihal agenda terdekat, kami siap touring, bermula di Bandung, kemudian Sukabumi, dan Bogor. Selanjutnya, kami melaksanakan touring sekalian mengunjungi tiap-tiap daerah di Indonesia. Tentu, kami menyisikan kegiatan sosial di tengah-tengah touring," ucap dia.