Curhat Presenter TV Setelah Wawancara Aldi Taher: di Luar Nurul, Gak Habis Pikri

PIKIRAN RAKYAT – Wawancara Aldi Taher dalam program berita di salah satu stasiun televisi swasta di Indonesia menjadi sangat fenomenal. Pernyataan dan jawaban kader Partai Perindo itu dinilai sangat berbeda dengan tokoh politik lainnya.

Bahkan tingkah laku Aldi Taher saat diwawancara justru membuat masyarakat Indonesia tertawa. Momen Aldi Taher wawancara di stasiun televisi itu direkam dan disebar oleh akun Twitter @vaneeaye pada 25 Mei 2023 lalu.

Di awal wawancara, Aldi Taher sudah membuat presenter dan penonton tak henti tertawa. Pasalnya mantan suami Dewi Perssik ini menyanyikan lagu Yellow milik Coldplay setelah mengucapkan salam.

“SIAPA YANG NONTON LIVE ALDI TAHER DI TV ONE?? Nangis banget gakuatt 'assalamualaikum wr wb, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajiakan. look at the stars look how they shine for yooouuu'" ujar akun @vaneeaye dikutip pada Sabtu, 27 Mei 2023.

Belum cukup sampai di situ saja, Aldi Taher yang awalnya akan diminta klarifikasi setelah terdaftar di dua partai, justru membuat bingung dua presenter tersebut. Jawaban Aldi pun membuat Andromeda Mercury dan Tysa Novenny langsung ikutan heran sekaligus tertawa.

Saat ini video wawancara Aldi Taher itu masih ramai dibicarakan oleh warganet di media sosial Twitter maupun Instagram. Bahkan dua presenter yang mewawancarai sang artis mengaku tak habis pikir dengan jawaban-jawaban dari Aldi.

Hal itu disampaikan Andromeda dan Tysa dalam sebuah video curhatan keduanya setelah wawancara bersama Aldi. Pengalaman kedua presenter ini diunggah di Instagram @tysanovennysariosa pada Jumat, 26 Mei 2023.

“Gak nyangka banget kemarin narasumber yang kita hadirkan, tadinya mau mengkonfirmasi bagaimana dia bisa maju dengan 2 partai politik yang seharusnya dalam aturan itu tidak boleh sama sekali. Tapi ternyata jawabannya di luar nurul, gak habis pikri,” ujar Andromeda Mercury.