Hibah Tenaga Angin AS Dorong Kemitraan Transisi Energi Yang Adil (JETP) Indonesia

Badan Perdagangan dan Pembangunan Amerika Serikat (U.S. Trade and Development Agency atau USTDA), Jumat, 26 Mei 2023, memberikan hibah kepada PT Medco Power Indonesia (Medco) untuk membantu pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) berkapasitas 111 megawatt di Sumbawa Barat. /US Embassy