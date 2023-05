Viral Bule Wanita di Bali Pamer Alat Kelamin Sambil Mengejek saat Ditegur Warga

PIKIRAN RAKYAT – Kelakuan oknum bule atau turis mancanegara di Bali yang di luar nalar dan melanggar norma makin menjadi. Jagat maya mulai dipenuhi dengan keluhan masyarakat yang berhadapan langsung dengan bule-bule tersebut.

Niluh Djelantik, perancang asal Bali, sering membagikan momen oknum bule yang berkelakuan tak baik dan mencemarkan nama Pulau Dewata. Dia pun berharap bule yang berkelakuan tak baik bisa ditindak tegas dan dipulangkan ke negara asalnya.

Baru-baru ini, Niluh Djelantik membagikan momen saat seorang warga Bali menegur pasangan bule yang mengendarai motor. Video tersebut telah diedit dan disensor, kemudian diunggah Niluh Djelantik di Instagram pada Jumat, 26 Mei 2023.

Dalam unggahannya, Niluh Djelantik memperlihatkan pasangan bule yang marah-marah saat ditegur warga. Bule perempuan yang duduk di belakang motor justru langsung memamerkan alat kelamin kepada perekam video.

Niluh Djelantik merasa sangat miris melihat aksi bule perempuan tersebut. Dia berharap hukuman bagi oknum-oknum bule tersebut makin diperberat agar memberi efek jera.

“BALI TIDAK PERLU TURIS SAMPAH !!!!! Baru nyampe di Jakarta dikasi kiriman video ini Pengaduan masuk semakin banyak ke #LAPORNILUH,” ujar Niluh Djelantik.

“Kelakuan WNA semakin menjadi-jadi. Penegakan aturan dan penertiban bukannya bikin mereka kapok dan tahu diri. Dikasi hati minta kepala. Diperberat saja sanksinya agar kapok dan gak mengulangi lagi. Tembuskan ke setiap kedutaan Indonesia di semua negara agar warga negara ybs paham THE DO’S AND DONT’S in Bali,” katanya menambahkan.

Menurut Niluh Djelantik, sudah saatnya negara terutama masyarakat Bali bisa memilih turis yang berkunjung ke Pulau Dewata. Hal itu dilakukan demi meningkatkan martabat masyarakat Bali.