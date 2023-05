Yel-yel Fenomenal Aldi Taher untuk Pendukungnya di Pemilu 2024, Beda dari Bacaleg Lain

PIKIRAN RAKYAT – Aldi Taher lolos menjadi bakal calon legislatif (bacaleg) di Pemilu 2024 melalui Partai Perindo. Bergabungnya mantan suami Dewi Perssik ke Perindo ini diumumkan langsung oleh Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo pada 14 Mei 2023 lalu.

Sebelumnya Aldi Taher juga telah lolos sebagai bacaleg lewat Partai Bulan Bintang (PBB). Namun sang artis memilih untuk melanjutkan langkah politiknya di bawah Partai Perindo.

Lolosnya Aldi Taher sebagai bacaleg di Pemilu 2024 ini langsung menjadi sorotan banyak pihak. Hingga banyak stasiun televisi yang berebut untuk mewawancarainya.

Baru-baru ini Aldi telah tampil dalam sebuah wawancara di acara berita yang ada di salah satu stasiun televisi (TV) swasta di Indonesia. Aksi Aldi dalam wawancara tersebut bukannya membuat penonton terpesona, justru sebaliknya, penonton dibuat tertawa terbahak-bahak.

Baca Juga: Fakta Mengejutkan Soal Video Asusila Diduga Rebecca Klopper, Marissya Icha: Dua Orang Ditahan

Seorang pengguna Twitter @vaneeaye mengunggah video yang memperlihatkan momen keluarganya menonton Aldi Taher dalam wawancara berita. Sejak pertama kali berbicara, Aldi Taher sukses mengocok perut penontonnya.

“SIAPA YANG NONTON LIVE ALDI TAHER DI TV ONE?? Nangis banget gakuatt. Assalamualaikum wr wb, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajiakan. look at the stars look how they shine for yooouuu,” ujar @vaneeaye pada Kamis, 25 Mei 2023.

Presenter langsung tak kuasa menahan tawa mereka usai mendengar jawaban dari Aldi Taher. Tak hanya sekali, Aldi berkali-kali membuat perekam video dan presenter berita itu tertawa.

Salah satu momen tak terduga adalah saat Aldi Taher ditanya soal yel-yel untuk pendukungnya saat maju sebagai bacaleg di Pemilu 2024. Jika kebanyakan bacaleg berharap dipilih, Aldi justru membuat yel-yel agar dirinya tak dipilih.