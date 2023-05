Aksi Kocak Aldi Taher saat Wawancara di TV, Ngaku Bingung Bisa Terdaftar di 2 Partai dan Nyanyi Lagu Coldplay

PIKIRAN RAKYAT – Aldi Taher baru-baru ini melakukan wawancara di sebuah stasiun televisi Tanah Air pada Kamis, 25 Mei 2023. Sang artis diminta untuk buka suara terkait pencalonannya sebagai Calon Legislatif (Caleg) di Pemilu 2024 mendatang.

Momen Aldi Taher melakukan wawancara tersebut ditonton oleh warganet di Twitter dan dibagikan di akun media sosialnya. Tak disangka, respons masyarakat sangat baik terhadap cuplikan wawancara mantan suami Dewi Perssik tersebut.

Akun Twitter @vaneeaye mengunggah momen wawancara Aldi Taher pada Kamis, 25 Mei 2023 malam. Di awal proses wawancara, Aldi Taher membukanya dengan mengucapkan salam dan menyanyikan lagu Yellow milik Coldplay.

“SIAPA YANG NONTON LIVE ALDI TAHER DI TV ONE?? Nangis banget gakuatt. Assalamualaikum wr wb, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajiakan. look at the stars look how they shine for yooouuu,” ujar Aldi Taher dalam wawancara tersebut.

Sontak saja aksi Aldi Taher tersebut langsung disambut tawa oleh dua presenter berita tersebut. Pemilik akun @vaneeaye yang menonton bersama keluarga sontak tak henti tertawa.

Presenter kemudian melontarkan pertanyaan utama soal insiden Aldi Taher terdaftar dalam dua partai. Tak disangka, jawaban sang artis di luar dugaan banyak pihak.

“Saya juga bingung mba, jujur mba,” ujar Aldi Taher.

“Kalau bang aldi bingung gimana nih bang kalo jadi wakil rakyat? nanti bingung juga,” kata sang presenter.