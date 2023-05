Uang Rupiah TE 2022 Dilabeli Uang Kertas Terbaik di Dunia Versi Currency Award 2023

PIKIRAN RAKYAT - Uang rupiah tahun emisi 2022 menerima penghargaan sebagai The Best New Banknote Series (Seri Uang Kertas Terbaik) di Currency Award 2023 yang digelar di Meksiko. Penghargaan itu didapat dengan mengalahkan empat negara lainnya, yakni Bank Sentral Costa Rica, Bank Sentral Meksiko, Bank Sentral Filipina, dan Bank Sentral Bahamas.

Direktur Utama Peruri, Dwina Septiani Wijaya, membeberkan sejumlah unsur penilaian dalam penghargaan bergengsi Currency Awards 2023 itu, mulai dari inovasi dan keunikan fitur keamanan, integrasi unsur sejarah dengan negara penerbit, hingga efektivitas dari integrasi fitur keamanan dan estetika tampilan desain uang kertas itu.

Dwina menilai, Peruri sebagai perusahaan percetakan uang telah membuktikan torehan penghargaan tingkat dunia seperti Currency Awards 2023.

Dalam hal ini, Peruri terus meningkatkan pembaruan fitur-fitur sekuriti yang melekat dalam uang rupiah itu.

"Pembaruan unsur fitur-fitur sekuriti yang melekat dalam uang rupiah merupakan bukti nyata bahwa Peruri terus meningkatkan kapabilitasnya sebagai banknotes printer kelas dunia"

"(Kami) berhasil membawa uang rupiah mendapat afirmasi dari dunia internasional sebagai uang kertas yang berkualitas," ujar Dwina Septiani Wijaya dalam pernyataan tertulis, dikutip Pikiran-Rakyat.com pada Jumat, 19 Mei 2023.

Dwina mengakui perihal keunggulan Uang Rupiah Tahun Emisi 2022 yang memiliki berbagai penguatan dan inovasi, mulai dari aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uangnya.