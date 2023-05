Hadiri Sidang Asian Parliamentary Assembly (APA), BKSAP DPR Suarakan Mitigasi Climate Change hingga Transisi E

PIKIRAN RAKYAT - Delegasi Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menghadiri Sidang Asian Parliamentary Assembly (APA) Standing Committee on Economic and Sustainable Development yang berlangsung pada 16-17 Mei 2023 di Manama, Bahrain. Dalam sidang tersebut berbagai isu dibahas berbagai mengenai Economic and Sustainable Development mulai dari kemiskinan, krisis energi, isu-isu lingkungan, penanganan climate change serta isu lainnya.

Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana yang memimpin Delegasi DPR RI menyatakan bahwa pembahasan isu-isu Economic and Sustainable Development ini sangat penting di Kawasan Asia. Dalam kesempatan tersebut, Delegasi DPR RI telah melakukan pertemuan dan dialog dengan Ketua Dewan Syoro (Parlemen), Ketua Majelis Syuro Bahrain dan Deputi Parlemen Bahrain.

“Ini adalah momentum yang baik dan kami telah mengusulkan bagaimana kedepan Asian Parliamentary Assembly (APA) mempunyai visi kedepan yang lebih kuat dan bisa berkontribusi dalam semua tatanan global,” ucap Putu Supadma disela-sela kegiatan tersebut.

Lebih lanjut, Putu menegaskan bahwa kehadiran Delegasi DPR RI dalam Sidang Asian Parliamentary Assembly (APA) sangat maksimal terutama menunjukkan peran dan kontribusi Parlemen Indonesia di forum-forum internasional. “Kita ingin terus berkontribusi dalam berbagai isu global yang berhubungan dengan mitigasi climate change, yang berhubungan dengan transisi energi, kelangkaan pangan, kelangkaan energi,” ucapnya.

Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana.

“Dalam kegiatan ini berbagai resolusi disampaikan, Indonesia memberikan masukan-masukan secara komprehensif dalam berbagai resolusi-resolisi tersebut. Dan tentunya dengan harapan, apa yang menjadi kepentingan bangsa, harapan bangsa dan pada ujungnya memperjuangkan segala potensi bangsa kita perjuangkan juga dalam Asian Parliamentary Assembly ini,” ucap Putu.

Putu juga berharap kedepan Asian Parliamentary Assembly bisa berkontribusi lebih banyak dalam ekonomi banyak, mengingat Asia merupakan Kawasan yang sangat strategis.

“Kita berharap Kawasan Asia ini bisa stabil, aman dan tentunya kita berharap bisa terus berkontribusi dalam berbagai isu-isu global,” ucapnya.

Turut dalam Delegasi tersebut yaitu Wakil Ketua BKSAP DPR RI Gilang Dhielafararez (F-PDIP) serta Anggota BKSAP DPR RI Irine Yusiana Roba Putri (F-PDIP), Ratih Megasari Singkarru (F-PNasdem), Arzeti Bilbina (F-PKB) dan Muslim (F-PDemokrat).***