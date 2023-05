Eiger Rilis Laporan Keberlajutan 2022, Targetkan 20 Persen Gunakan Bahan Baku Terbarukan

PIKIRAN RAKYAT - Eiger Adventure (Eiger) brand asal Indonesia yang menyediakan prelengkapan luar ruang kembali merilis laporan keberlanjutan atau sustainability report untuk tahun 2022.

Isu keberlanjutan ini, menjai perhatian bagi Eiger yang berkomitmen menjalankan bisnis secara berkelanjutan dengan berbagai strategi salah satunya menyusun peta jalan Eiger dari aspek Environmental (lingkungan), Social dan Governance (tata kelola perusahaan) (ESG) Road Map.

Eiger meyakini bahwa proses bisnis berkelanjutan ini perlu diterapkan dan dilakukan sejak dini untuk bisa reduksi dampak lingkungan sekecil mungkin.

Baca Juga: Johnny G Plate Tersangka Korupsi, Jabatan Menkominfo Akan Diambil Alih Plt dalam Waktu Dekat

General Manager Marketing Eiger, Riadi Suwano menjelaskan laporan berkelanjutan pada 2022 kali ini pihaknya mengusung tema 'Stitching Together for a Better Future'.

Menurutnya dengan tema ini, Eiger berupaya membangun kerjasama dengan berbagai pihak untuk membentuk masa depan yang lebih baik.

"Untuk menjaga alam kita dan rumah kita bersama, Eiger tak bisa bergerak sendiri. Ada kemitraan yang kami bangun dengan seluruh stakeholder dari hulu hingga hilir, demi mengurangi dampak lingkungan dalam seluruh proses bisnis Eiger," kata Riadi saat konferensi pers di Sarinah, Jakarta, Rabu, 17 Mei 2023.

Dia mengungkapkan, dalam laporan yang berisi 50 halaman ini tercatat ada penambahan capaian pada aspek lingkungan, sosial dan tata kelola perusahaan yang berhasil dijalankan sepanjang 2022.

Baca Juga: Perjalanan Cinta Desta dengan Natasha Rizki: Perbedaan Usia 16 Tahun dan Terhalang Restu Orangtua