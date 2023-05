Perempuan dalam Pemilu, Pakar: Mereka Rentan Terkena Politik Uang

PIKIRAN RAKYAT - Pemilih perempuan dinilai rentan terkena politik uang, termasuk pada Pemilu 2024 mendatang. Selain literasi mengenai regulasi kepemiluan maupun edukasi politik yang kurang, pemilih perempuan yang sudah mengetahui bahwa politik uang dilarang relatif tetap menerimanya.

Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Neni Nur Hayati menyampaikan hal itu berdasarkan hasil penelitiannya yang berjudul Money Politics and Regression of Democracy: Women Voters Vulnerability in Transactional Politics (Case Study of 2020 Regional Elections In Indonesia).

Hasil penelitian itu pun telah dipaparkan Neni dalam acara 9th World Conference on Women’s Studies 2023 di Thailand pada 11-12 Mei 2023, yang juga digelar secara daring. Di dalam konferensi dunia mengenai studi perempuan itu, Neni mewakili representasi dari Indonesia.

Dalam penelitiannya, Neni mengategorikan lima tipe pemilih. Pertama, pemilih yang menikmati politik uang. Kedua, pemilih yang menolak politik uang tetapi menerima politik uang. Ketiga, pemilih menolak politik uang dan menghindarinya, tetapi tidak mau melaporkan.

Sementara itu, tipe pemilih keempat ialah pemilih yang menolak politik uang dan mau melaporkannya. Adapun yang kelima adalah tipe pemilih yang menyaksikan politik uang maupun mengetahui informasi, kemudian berani melaporkannya.

"Sayangnya, dari lima kategori tersebut, kategori satu dan dua mendapatkan persentase paling tinggi. Menariknya, pemilih yang menikmati politik uang serta pemilih yang menolak politik uang tetapi menerimanya yang paling mendominasi adalah pemilih perempuan," kata Neni, Senin, 15 Mei 2023.

Selain itu, menurut dia, pemilih di Indonesia tidak lebih dari suporter, sebagaimana dalam permainan sepak bola. Jika ada kampanye, tujuannya pun bukan untuk mencari pendidikan politik atau mendalami visi misi calon, melainkan lebih pada bagaimana mendapatkan kaos, suvenir, uang transpor, dan bukan sebagai pemilih.

"Dengan menggunakan pendekatan teori disonansi kognitif yang dicetuskan oleh Leon Festinger pada 1957, ada kondisi pemilih di mana antara perilaku dan keyakinan tidak sejalan. Di situlah terjadi moral hazard pemilih yang disebabkan tekanan dari pihak lain," katanya.