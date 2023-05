Irwan Prasetiyo Ceritakan Sisi Buruk AS hingga Dihujat Emak-emak Indonesia: Saya Bicara Data

PIKIRAN RAKYAT - Peningkatan kasus kekerasan senjata di Amerika Serikat tengah menjadi sorotan publik. Sayangnya, pria asal Banyuwangi yang bekerja di salah satu perusahaan AS, Irwan Prasetiyo malah menjadi sasaran hujatan emak-emak Indonesia karena dianggap berlebihan menceritakan sisi buruk Negeri Paman Sam itu.

Irwan Prasetiyo merupakan influencer bisnis yang menjabat sebagai Senior Manager SCM Finance NAM Adidas di AS. Dia sempat membeberkan sisi buruk Amerika Serikat yang memiliki keamanan sangat rendah.

Menurut Irwan, kisah keamanan Amerika Serikat yang rendah memiliki rujukan data-data valid, sehingga dia justru heran dengan hujatan emak-emak Indonesia yang tinggal di AS.

Irwan secara khusus memberi beberapa contoh komentar hujatan dari emak-emak Indonesia itu, yang intinya membanggakan Amerika sebagai negara dengan kehidupan lebih bermutu.

"Ini orang ngomong asal, udah aja balik lagi ke Indo. Trying to brain wash everyone with nonsense. Saya tinggal di USA lebih dari 20 tahun. I am happy here," ujar pemilik akun Instagram, @noviemar.

"Ngomong orang Amerika hidup dari check ke paycheck. Lah kamu bisa nabung 100 juta. Kamu jangan banyak ngomong ngawur, kita citizen AS happy-happy," ujar pengguna Instagram @monalee0930.

"Kamu cari kerja di USA, cari duit di USA, tapi kok jelek-jelekin Amerika. Pulang sana, jangan cari uang di Amerika. Kamu pikir Indonesia lebih baik dari Amerika, kami sudah bertahun-tahun di sini dan sudah jadi citizen, tenang-tenang aja kita, jadi jaga mulut kamu," ujar pengguna Instagram @cellaflower.

