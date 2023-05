PNS Dapat Tunjangan Daya Tahan Tubuh, Simak Ragam Besarannya di 38 Provinsi

PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah berikan PNS tunjangan baru di tahun 2024. Tunjangan berbentuk biaya makanan penambah daya tahan tubuh, yang akan diserahkan kepada seluruh PNS Kementerian/Lembaga (K/L) tanpa terkecuali.

Kebijakan soal tunjangan baru ini tertulis dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024. Sri Mulyani sudah membubuhkan tanda tangan pengesahan aturan, per 28 April 2023, untuk kemudian diundangkan pada 3 Mei 2023.

"Satuan biaya makanan penambah daya tahan tubuh merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan makanan/minuman bergizi yang dapat menambah/meningkatkan/ mempertahankan daya tahan tubuh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas melaksanakan pekerjaan tugas dan fungsi kantor yang dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan pegawai dimaksud," kata aturan tersebut, dikutip Jumat, 12 Mei 2023.

Adapun biaya penambah daya tahan tubuh merupakan sumber uang tambahan yang akan diterima ASN tiap bulan, di luar tunjangan-tunjangan lain, seperti tunjangan keluarga hingga kinerja.

Besaran yang diberikan macam-macam, berkisar dari Rp18 ribu hingga Rp25 ribu per orang per hari. Dengan begitu, jika diasumsikan ASN bekerja 22 hari per bulan, biaya yang akan didapat sekitar Rp396 ribu sampai Rp550 ribu per orang. Aturan akan mulai berlaku di awal 2024 mendatang.

Satuan biaya makanan penambah daya tahan tubuh paling besar diperuntukkan bagi PNS di wilayah Papua, Papua Barat, sampai Papua Pegunungan, yakni Rp25 ribu per hari. Sementara jumlah satuan terendah, yaitu Rp18 ribu per hari, di antaranya diterapkan untuk ASN wilayah Jambi, Sumatera, hingga Sulawesi Tengah.

Simak selengkapnya data besaran biaya makanan penambah daya tahan tubuh bagi ASN di tiap Provinsi di Indonesia: