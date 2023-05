Tukul Berhasil Ditangkap, Pembacok Arya Siswa SMK Bogor Diamankan Polisi setelah Buron 2 Bulan

PIKIRAN RAKYAT – Agi Saputra Radiatama (ASR) alias Tukul, pelaku utama kasus pembacokan almarhum Arya Saputra, siswa SMK Bina Marga 1, Bogor berhasil ditangkap. Ia akhirnya diamankan polisi setelah sempat masuk Daftar Pencarian Orang (DPO).

Polresta Bogor Kota memimpin penangkapan pelaku pembacokan itu, menyeret ASR (17) untuk di tahan di kantor polisi terkait, pada Kamis, 11 Mei 2023. ASR alias Tukul ditemukan di Yogyakarta setelah lari dan buron selama dua bulan dari pengejaran penyidik.

"Kita sudah menangkap tersangka DPO pembacokan Pomad inisial ASR alias Tukul," ucap Kapolresta Bogor Kota Kombes Bismo Teguh Prakoso, dikutip Jumat, 12 Mei 2023.

Kombes Bismo memastikan bahwa saat ini ASR sudah aman dikawal oleh jajaran Satreskrim Polresta Bogor Kota. "Tersangka dalam perjalanan dari Yogyakarta menuju Bogor Kota," katanya.

Baca Juga: Perjuangan Buruh Belum Berakhir, Siap Kepung Lagi Jakarta Tolak UU Cipta Kerja

Setibanya tersangka di Mako Polresta Bogor, ia langsung disambut dan dikerumuni wartawan. Menggunakan kaos dan celana pendek berwarna hitam, ASR diborgol sambil dipegangi kedua tangannya dipegangi dua anggota polisi.

Beberapa pertanyaan dilontarkan awak media, namun pelaku hanya terus berjalan menunduk menuju gedung Mako Polresta Bogor.

Kasus Pembacokan oleh ASR

Diketahui, ASR ditersangkakan usai membacok AS hanya karena tantangan. Nahas, sejatinya calon korban yang hendak dibacok bukan AS, melainkan orang lain berinisial sama, A. Namun, saat kejadian A tidak berada di lokasi sehingga AS berakhir jadi korban salah sasaran.

Baca Juga: Ketum DPD KNPI Tegas Tak Mau Pilih Capres Anies Baswedan di Pemilu 2024, Singgung Prabowo dan Ganjar