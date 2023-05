Momen Jokowi Sambut Pimpinan Negara ASEAN untuk KTT ke-42, Tegur Sapa dan Senyum Semringah

PIKIRAN RAKYAT – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyambut delapan pimpinan negara ASEAN jelang pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42. KTT ASEAN akan dimulai hari ini dengan sejumlah pertemuan.

Dilihat dari siaran langsung akun YouTube Sekretariat Presiden, penyambutan dimulai sekitar pukul 08.00 Wita, Rabu, 10 Mei 2023, di Hotel Meruorah, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Hotel tersebut sekaligus dipilih sebagai lokasi agenda.

Adapun pimpinan negara yang hadir yakni Perdana Menteri (PM) Kamboja Hun Sen, PM Timor Leste Taur Matan Ruak, Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr, PM Vietnam Pham Minh Chinh, PM Laos Sonexay Siphandone, PM Malaysia Anwar Ibrahim, PM Singapura Lee Hsien Loong, hingga Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah. KTT kali ini berlangsung tanpa perwakilan Thailand dan Myanmar.

Jokowi terlihat berdiri di depan gedung hotel, bersiap menyambut satu per satu pimpinan negara yang diundang. Setibanya di depan hotel, para pimpinan negara itu disambut iringan upacara penyambutan dengan karpet merah menjuntai hingga ke dekat tempat mobil diturunkan.

Pimpinan negara itu kemudian berjalan menuju Jokowi untuk bersalaman dan berfoto bersama. Para pimpinan negara itu kemudian mengisi buku tamu yang sudah disediakan di depan ruangan pelaksanaan.

Momen hangat penyambutan Jokowi pada pemimpin ASEAN terpantau pagi ini, salah satunya pada Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr.

“Good morning! Nice to see you again, how is your travel? (Selamat pagi! Senang bertemu kembali dengan Anda, bagaimana perjalanan tadi?),” ucap Jokowi sambil bersalaman dan menyunggingkan senyum lebar pada Presiden Filipina.

Ferdinand R. Marcos Jr. membalas dengan senyum tak kalah lebar namun jawabnya tak terdengar sebab ia membelakangi kamera Biro Pers Sekretariat Presiden. Setelah berfoto beberapa saat sambil masih berjabat tangan, ia melenggang ke dalam ruangan sedang Jokowi menunggu pemimpin lainnya di tempat yang sama.