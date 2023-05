The Weeknd Ganti Nama Panggung Jadi Abel, Berikut 3 Artis Hollywood yang Pernah Lakukan Hal Serupa

PIKIRAN RAKYAT – Pelantun lagu The Hills, The Weeknd dikabarkan akan mengganti nama panggungnya dengan nama aslinya, Abel Tesfaye. Hal tersebut disampaikan oleh pria berusia 32 tahun itu melalui akun Twitter miliknya.

"Saya merasa seperti saya harus mengubah nama panggung saya menjadi ABEL pada saat ini lol,” kata The Weeknd, dikutip Pikiran-rakyat.com.

Mengikuti jejak Kanye West dan beberapa artis senior lainnya, pemilik nama lengkap Abel Tesfaye itu menjelaskan ketertarikannya untuk mengganti nama panggung.

"Mungkin menarik YE dan secara hukum mengubah nama saya menjadi ABEL. Tidak ada nama belakang. Seperti Madonna atau Cher atau Prince. Entahlah, sepertinya banyak,” ucapnya.

Penyanyi yang baru saja merilis video musik untuk Out of Time itu juga menjelaskan terkait asal usul nama panggung artistiknya pada tahun 2014. Sebelumnya, mantan kekasih Selena Gomez itu berpikir untuk menamai mixtape pertamanya The Weeknd alih-alih House of Balloons.

Akan tetapi, pada akhirnya dia memutuskan untuk menggunakan The Weeknd tanpa menggunakan huruf ‘e’ karena nama depannya sudah dimiliki oleh band Kanada.

"Saya benci nama saya pada saat itu, jadi saya mencobanya sebagai nama panggung," kata The Weeknd.

"Kedengarannya keren,” ujarnya menyambung.